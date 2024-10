Cathy Barriga anuncia que venderá contenido en plataforma para adultos: "Lo adverso me ha hecho más fuerte"

13 oct. 2024 - 13:05 hrs.

Cathy Barriga, la exalcaldesa de Maipú e imputada por los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco, anunció que comenzará a vender contenido por suscripción en una plataforma para adultos.

A través de su cuenta de Instagram, Barriga, quien se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total, compartió un video en el que habla sobre este nuevo proyecto. "Lo adverso me ha hecho más fuerte", parte diciendo.

"Soy resiliente, la fortaleza está en uno mismo, en despertar cada mañana, levantarte, en motivarte y tener siempre un propósito de vida a pesar de todo. Ya pase por el proceso de cuestionar lo injusto que estoy viviendo", continuó.

Asimismo, manifestó que "la vida sigue y mientras tanto me ocupo y sigo construyéndome y sin duda, a pesar de lo doloroso de todo esto, soy una mujer más fuerte, todo está en constante movimiento, pero lo cierto es que cuando no tienes dudas de la persona que eres, ya no importa lo que digan de ti".

¿En qué plataforma debutará Cathy Barriga?

Al igual que otras figuras públicas y rostros televisivos, la ex edil se unirá a la plataforma de contenido Onfayer. En redes sociales, el sitio celebró su incorporación, generando gran expectativa entre sus seguidores.

"Con su carisma y destacada trayectoria como exchica "Mekano", exalcaldesa, ex articipante de la Granja vip y su inolvidable interpretación del querido personaje de Robotina, Cathy traerá una nueva dimensión de creatividad y autenticidad a todos nuestros usuarios", escribieron.

En la misma línea, agregaron "prepárense para disfrutar del contenido exclusivo, lleno de energía y esa personalidad única que la ha acompañado en cada etapa de su carrera. ¡Estamos ansiosos por ver todo lo que tiene preparado para sorprendernos en esta nueva aventura!".

