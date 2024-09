"Cansada está la gente que se levanta a las 5:00 AM": Pamela Díaz critica palabras de Cathy Barriga tras reformalización

14 sept. 2024 - 12:15 hrs.

La jornada de ayer, viernes 13 de septiembre, se llevó a cabo la reformalización contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por un fraude al fisco de un monto de $60.000 millones.

Actualmente, Barriga se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total y espera que esta medida sea revocada en la audiencia que quedó programada para el 29 de octubre. La exjefa comunal de Maipú conversó en exclusivo con Meganoticias, donde relató cómo ha vivido las acusaciones en su contra, a lo que aseveró sentirse "cansada".

Ante las declaraciones de Barriga, la modelo y conductora de televisión, Pamela Díaz, se refirió en su programa al lío judicial que enfrenta la exalcaldesa y dijo que "primero, quiero decirle a Cathy que se ve muy guapa, que creo que no está tan cansada. Que creo que con el abrigo, su boca, está increíble para ir a tribunales".

"Yo siento que a Cathy esto, más allá de un tema que familiar debe perjudicar en un momento, yo creo que ella de verdad lo goza, yo creo que a ella estás situaciones le encantan", agregó la "Fiera".

Sobre la declaración de Barriga, de sentirse "cansada" por el proceso judicial que atraviesa, Pamela manifestó su disconformidad y recalcó que "a mí me llama la atención, a mí me molesta un poco cuando dice que está cansada, cansada está la gente que se levanta a las 5:00 AM, amiga. Y que trabaja, que llega a las 9 de la noche, que no puede ver a los hijos, que tiene que juntar las lucas".

Por último, la modelo se dirigió nuevamente contra Barriga, argumentando que "usted está en su casa y por sus actos, no es por nosotros ni por nuestra culpa".

Todo sobre Famosos chilenos