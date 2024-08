"No soporto las mentiras": Pamela Díaz anuncia querella contra Oriana Marzoli por dichos sobre pelea en reality

30 ag. 2024 - 12:46 hrs.

Pamela Díaz, conocida como "La Fiera", anunció que interpondrá una demanda contra Oriana Marzoli, la española con quien se disputa el título de la "reina" de los realitys, por los dichos que hizo sobre una pelea que tuvieron, la cual ocurrió, justamente, en este tipo de programas.

Resulta que Oriana aseguró, antes que se emitiera el pleito por televisión, que Pamela la había amenazado con un "cuchillo carnicero". Díaz no quiso referirse a dichas acusaciones, esperando que el momento apareciera en televisión, lo cual finalmente pasó esta semana.

Pamela Díaz anuncia querella

Pues bien, al ser transmitida la pelea, en que Pamela apareció con un cuchillo pequeño y no carnicero, la chilena anunció que interpondrá una querella contra Oriana producto del supuesto falso testimonio que, a su juicio, emitió la española.

"Hay gente que sigue a Oriana Marzoli y que cree su versión, y a mí me parece superinjusto, sobre todo cuando es mentira. Yo no soporto las mentiras. Por eso, llamé al abogado", partió diciendo en un programa de Canal 13.

Luego agregó que "lo más probable es que presente una querella contra Oriana, seguramente se va a enterar pronto. Me parece justo, a mí no me gusta que me mientan, yo tengo claro quién soy. Todo esto me lo he ganado sola y no va a venir una chiquilla que pueda poner en duda algo que es falso".

"Me pasó con Adriana Barrientos y Hugo Valencia, quienes me pidieron disculpas públicas. Era lo mínimo", señaló, recordando la querella que interpuso contra los panelistas de farándula quienes, meses atrás, insinuaron que llevaron droga a un reality.

