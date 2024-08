"Hicimos un borrón y cuenta nueva": Iván Cabrera y Titi Magrini hablan de su reconciliación tras 4 años separados

30 ag. 2024 - 11:35 hrs.

El bailarín Iván Cabrera se encuentra casado con Titi Magrini. Un matrimonio que no ha estado exento de dificultades. De hecho, durante cuatro años estuvieron separados y ella, en ese lapso de tiempo, tuvo otro hijo, con uno de los mejores amigos de Cabrera.

Cabrera no se quedó atrás y durante el tiempo de la separación también rehizo su vida amorosa, siendo una de sus parejas más reconocidas la española Gala Caldirola. Fue en 2022 cuando decidieron "elegirse" nuevamente y desde entonces, se han convertido en inseparables.

¿Qué los llevó a separarse en 2018? Magrini, en conversación con Las Últimas Noticias (LUN), dijo que "en ese momento yo estaba muy pendiente de mis cosas, estaba con el tema de mi peluquería, no estaba tanto tiempo en mi casa y empezamos a tener roces tontos de convivencia (...) eran por puras cosas cotidianas y como ambos tenemos un carácter fuerte, nos costaba ceder".

La reconciliación de Titi e Iván

Como en casi toda separación, hubo un tiempo en que la relación entre ambos era muy tensa. Sin embargo, con el paso del tiempo, Cabrera comenzó a coquetearle de nuevo. "Un día me llamó y me dijo: 'Magrini, aprovecha de pasarlo súper, te queda poco tiempo porque nosotros vamos a volver'. Después, cuando nos encontramos en el gimnasio me volvía a decir y yo me mataba de la risa", recordó.

Al tomar la decisión de regresar, Titi confesó que les costó volver a encajar sus estilos de vida, pero el amor lo pudo todo y hoy tienen un sólido vínculo. "Estamos mucho más maduros que antes. Tenemos y acordamos tener mucha más comunicación. También aprendimos a ceder más, por ejemplo, en las cosas más chicas, si él dice que es blanco, es blanco, ya no la peleo diciendo que es negro", explicó.

"Una va eligiendo sus batallas cotidianas. Hoy en nuestra vuelta nos amamos y nos respetamos mucho más que en nuestra primera etapa", detalló. Por su parte, Iván Cabrera señaló que "hicimos un borrón y cuenta nueva. Se puede, hay amor".

Todo sobre Famosos chilenos