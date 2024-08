Antonia Casanova aclara su verdadera relación con Pailita: "Nos hemos dado unos besos locos"

29 ag. 2024 - 19:05 hrs.

Antonia Casanova regresó a Chile tras ser eliminada del reality show en el que participaba. Ya estando en territorio nacional, la influencer aclaró las declaraciones que hizo durante el encierro, que tienen relación con el cantante urbano Pailita.

La única hija de la actriz Yuyuniz Navas y el recordado modelo televisivo, Álvaro Casanova, afirmó que haber tenido un affaire con el intérprete de "Bendito". Además, aseguró que el artista era "quebrado", es decir, una persona arrogante.

Antonia Casanova aclara su verdadera relación con Pailita

Luego de su salida del programa, en conversación con Página 7, la estudiante de diseño gráfico fue consultada sobre estos dichos, ante lo que respondió: "No sé… no me acuerdo haber dicho que era quebrado, pero sí quizás alguna de las chicas dijo algo así".

Posteriormente, aclaró su verdadero vínculo con Carlos Rain, el nombre real del cantante. "Yo, en realidad, soy amiga de él, somos amigos... soy amiga de su grupo. Quizás, claro, nos hemos dado unos besos locos, qué sé yo… pero nada más", indicó.

En este sentido, remarcó que "nunca he tenido una experiencia mala con él, me cae súper bien. Quizás, sí podría decir que le he conocido varias chiquillas. Pero eso es como todos no más, si tampoco es algo que sea malo".

"Pero me cae súper bien. Y nada po', rico… que se repita", concluyó entre risas. Cabe destacar, que desde hace algunos meses Pailita se encuentra en una relación con la influencer colombiana July Leguizamón.

