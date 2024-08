"Siempre tenía una palabra sabia": Nicolás Copano confirma la muerte de su padre producto de un cáncer

29 ag. 2024 - 13:09 hrs.

Mediante redes sociales, Nicolás Copano confirmó que el mismo día que cumplió los 38 años, este miércoles 28 de agosto, su padre, Patricio Copano, perdió la vida producto de un cáncer. Para homenajear su memoria, el periodista escribió una emotiva crónica.

Esta fue titulada "Oda a un padre bueno", y publicada en Revista Anfibia. En el texto, Nicolás relató de forma poética parte de lo que fue la vida de su progenitor, destacando cómo fue Patricio, tanto con él como con sus otros dos hermanos, Fabrizio y Samanta.

La muerte del padre de Nicolás Copano

"Papá no tuvo papá. O sea, sí lo tuvo, en algunas cosas. Pero no de la manera en que él fue con nosotros. Esa idea del 'mejor papá del mundo' de las tarjetas, yo la tuve. Tuve a mi lado a un hombre que siempre tenía una palabra sabia para quien se le acercaba buscando algo", comenzó indicando.

Agregó que algunas de las frases que le dijo su padre fueron "hay que ser honesto, pero no ser sincero porque se meten con lo que sientes" o "tú no tuviste padrinos, ni naciste con plata e hiciste todo solo". Sobre esta última, reconoció que debería tatuársela.

"Mi padre trabajó por nosotros, para que estuviésemos bien. Nunca pasé frío ni hambre. Los juguetes llegaban, y si no, llegarían tarde o temprano. Papá era tacaño a veces. Y no corría riesgos. A veces sacrificaba el disfrutar, y eso era crítico. La herencia de la incertidumbre. Mi papá vivió su propia guerra. Lo empecé a entender con los años", añadió.

Al cierre de la carta, Nicolás recordó una anécdota con su papá, que tuvo un especial mensaje: "Una de las mejores charlas que tuvimos fue cuando jubiló. Yo lo tenía contratado. Llegó a un Starbucks con una carpeta azul que firmé, y de la nada me dijo: 'Me preocupé de que no les faltara nada'. Y cerró con una reflexión: 'Lo que yo aprendí sobre la vida y el trabajo es que todos los autos tienen cuatro ruedas. Unos son más grandes, otros más pequeños, pero se llega igual'".

