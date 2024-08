Caballos del haras de Arturo Vidal salen a remate: Varios son crías de campeones

27 ag. 2024 - 19:22 hrs.

Los primeros días de septiembre el haras Il Campione, el cual es propiedad del futbolista Arturo Vidal, tiene programado un remate de caballos, los cuales, son hijos que nacieron de sus caballos en el año 2022 y han estado creciendo en su propiedad.

En total son 18 los caballos que fueron puestos en el listado del remate, los cuales, 12 son hembras y 6 son machos. Cada uno de ellos aún no tiene nombre, debido a que será el comprador quien lo bautice una vez que lo adquiera.

Detalles del remate

Mediante la oficina de remates de Fernando Zañartu Rosas y Cia. Ltda, ubicada en Beaucheff #1363, el próximo martes 3 de septiembre a partir de las 12:30 se llevará a cabo la venta, que acepta ofertas tanto de forma digital, telefónica y presencial.

Los animales, nacidos en el 2022, son hijos de Classic Empire, Dubai Sky, Il Rey Ivan, International Star, Lookin At Lucky, Megliore Di Tutti, Mendelssohn, Seeking the Dia y Spun to Run. Cabe precisar que algunos de estos caballos fueron campeones en diferentes oportunidades y han engendrado triunfadores.

Arturo Vidal y uno de sus caballos

Por ejemplo, Dubai Sky ha producido a 45 ganadores de los cuales, 7 son "vencedores clásicos", explica el documento del catálogo. Lookin at Lucky, en tanto, ha generado 287 ganadores. De esta cifra, 70 son "vencedores clásicos", reseña el documento.

Algunas de las condiciones que se exponen en la página web son que, si la compra es bajo $1.500.000, la compra se deberá pagar al contado, con una comisión de un 7% para el comprador más IVA. Las transacciones con crédito están reservadas para clientes autorizados y la modalidad del proceso la puedes conocer aquí.

