"Como me encuentro cesante": Claudio Bravo sorprendió conduciendo Meganoticias Alerta "reemplazando" a Sepu

29 ag. 2024 - 14:19 hrs.

Un inesperado momento se vivió durante los primeros minutos del mediodía en Meganoticias Alerta, debido a la visita de Claudio Bravo, el histórico portero de La Roja que hace solo algunos días anunció su retiro del fútbol profesional.

Cuando el reloj marcaba las 12:02 horas, Claudio, en primer plano frente a las cámaras de Alerta, comenzó a hablar sobre a qué se debía el motivo de su presencia en el estudio. "Bueno, como me encuentro cesante, Alerta ha dado un vuelco en la conducción. ¿No es así?", le preguntó a Sepúlveda.

La conducción de Claudio Bravo

En ese momento la cámara abrió el plano y apareció Rodrigo Sepúlveda, quien dijo, "yo no sé, se hizo un estudio, un focus group y se ha elegido al mejor conductor. Y ha quedado como conductor Claudio Bravo. No sé si tú aceptas o no aceptas esta petición de la gente".

"Parece que no te habían comunicado, pero ya estás fuera de las funciones", le respondió Bravo. "Quiero darle las gracias a la gente por estos 4 años tan lindos que nos dieron en el noticiero y le quiero dar paso a las nuevas generaciones", añadió Sepúlveda.

Claro que toda esta conversación fue en tono de broma y el mismo Claudio se encargó de aclararlo. "La verdad es que yo no te cambiaría por nada del mundo. Pastelero a tus pasteles dicen y la verdad es que haces el Alerta increíble", expresó.

"Creo que tienes una credibilidad también que pocas personas tienen en el país y por eso estamos acá, porque creo en ti y la verdad que para mí es un privilegio estar acá contigo y con la cámara de frente", sumó Claudio, emocionando a Rodrigo quien le dio un fuerte abrazo.

Todo sobre Famosos chilenos