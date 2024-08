Paula Pavic revela reacción del Chino Ríos por su nueva relación amorosa con ex de Ingrid Parra

30 ag. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas, la empresaria e influencer, Paula Pavic, sorprendió al ambiente farandulero al conocerse que está en una relación amorosa con Cristián Sales, expareja de la actriz Ingrid Parra.

Asimismo, la creadora de contenido digital, dio detalles de la reacción de su exmarido, Marcelo Ríos, al enterarse de este romance.

La nueva pareja de Pavic

Paula asistió al programa “Hay que decirlo”, donde se sinceró y contó que "parezco niña de 15 años. No tenía ninguna intención de andar en pareja. Estaba feliz, sola, y la verdad estaba cero planeado tener una pareja, y menos, virtual".

Asimismo, añadió que "estoy pololeando hace dos semanas y no le he dado ni la mano (...) Va a venir a verme (a Miami) en septiembre".

La reacción del Chino

Finalmente, le preguntaron a Paula Pavic sobre la reacción de Chino Ríos cuando le dio la noticia de su romance.

"Se murió de la risa cuando le dije que era virtual y que aún no me había juntado con él. Me dijo que era como pololeo de pendejos", cerró.

Todo sobre Marcelo Ríos