"Felicitaciones, hija": Kel Calderón se convirtió en abogada y Raquel Argandoña la homenajeó con tierno mensaje

30 ag. 2024 - 10:46 hrs.

Con una emotiva imagen que subió a sus historias de Instagram, Raquel Argandoña reveló que su hija, Kel, se convirtió en abogada tras hacer el juramento ante la Corte Suprema durante la mañana de este viernes 30 de agosto.

Hace algunos días, Kel había adelantado que la esperada fecha estaba a punto de llegar, aunque mantuvo el misterio sobre el día en particular que le fue agendada la ceremonia. Este viernes, finalmente, Calderón logro convertirse en abogada a más de 10 años de haber ingresado a la carrera de Derecho.

En la imagen, Kel Calderón aparece luciendo un traje de dos piezas azul marino, con líneas verticales blancas, que combino con una blusa negra y un moño "clean look", que consiste básicamente en una cola pegada a la cabeza de forma tirante.

La abogada luce de lo más sonriente con su diploma en sus manos, el cual certifica que se ha convertido en una profesional del derecho. Sobre la foto, Argandoña redactó "ya eres una flamante abogada. Felicitaciones, hija", junto a un emoji de un corazón rojo.

Historia de Raquel Argandoña

Un esperado día

Cabe precisar que no solo Kel ansiaba que llegara este día, sino que también su padre, Hernán, quien hace algunos días se estaba preparando con todo para ir con tenidas combinadas con su hija en esta jornada ante la Corte Suprema.

"Me encanta porque chochea y ha esperado muchísimos años. Yo me demoré, me distraje por harto por ahí, así que es algo que le debía y que a mí me tiene muy feliz", añadió, revelando al finalizar por qué es tan importante este logro para su familia.

"Mi papá es abogado de la Universidad de Chile, mi abuelo era abogado de la Universidad de Chile, entonces para él es una tradición muy linda. Yo creo que va a llorar, está súper llorón, pero me hace feliz hacerlo sentir orgulloso", concluyó en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

Todo sobre Famosos chilenos