"Falta poquito": Kel Calderón ya tiene fecha para jurar como abogada ante la Corte Suprema

La influencer Kel Calderón se encuentra a pocos días de convertirse en abogada. Recordemos que la hija de Raquel Argandoña y Hernán Calderón, quien también se dedica al derecho, entregó su tesis a comienzos de este 2024, logró salir aprobada, y hoy solo le falta jurar ante la Corte Suprema.

Así lo dijo en una conversación con Las Últimas Noticias (LUN), donde explicó que junto a su padre, se encuentran coordinando todo para el esperado día, que marcará el fin de sus estudios de Derecho los cuales comenzó el lejano 2010.

La fecha del juramento

En la entrevista, Kel dijo que "me falta solo jurar, es el último trámite y es en la (Corte) Suprema. Para mi papá es lo más importante y está chocho porque ya me dieron fecha, no te voy a decir cuando, pero falta muy poquito... es este mes".

Una fecha que no solo ansiaba Kel sino que también Hernán, y ya se están preparando con todo para asistir de punta en blanco a la Corte. "Mi papá me llama y me dice, '¿cómo vas a ir vestida? Porque quiero que vayamos combinados'", reveló la influencer.

"Me encanta porque chochea y ha esperado muchísimos años. Yo me demoré, me distraje por harto por ahí, así que es algo que le debía y que a mí me tiene muy feliz", añadió, revelando al finalizar por qué es tan importante este logro para su familia.

"Mi papá es abogado de la Universidad de Chile, mi abuelo era abogado de la Universidad de Chile, entonces para él es una tradición muy linda. Yo creo que va a llorar, está súper lloron, pero me hace feliz hacerlo sentir orgullloso", concluyó.

