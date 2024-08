Lisandra Silva denunció desagradable experiencia en VIP de hotel en Cancún: "Me avergonzaría del servicio que ofrecen"

28 ag. 2024 - 09:45 hrs.

Dentro de los próximos días se cumplirá un mes desde que la influencer cubana Lisandra Silva arribó a Tulum, México, junto a sus dos hijos: Noah y Leiah. Desde ese paradisíaco destino, ha compartido imágenes de cada uno de sus panoramas.

Si bien parecía que la modelo estaba disfrutando de las vacaciones perfectas, durante las últimas horas Lisandra contó a sus seguidores de Instagram que vivió una desagradable experiencia en uno de los lugares donde se estaba alojando.

"Me avergonzaría del servicio que ofrecen"

Mediante sus stories, compartió un video en el que se escucha que hace un reclamo a uno de los funcionarios del hotel, luego de que su hijo Noah mordiera una manzana podrida que tomó del buffet. "No pueden poner eso ahí putrefacto", le dijo al hombre.

"Tienen manzanas podridas expuestas en la Lounge de un VIP en Cancún, esta manzana la comió mi hijo", escribió en el post, dejando ver la fruta en mal estado. Asimismo, manifestó que no quedó conforme con la respuesta que le dio el gerente: "me dijo que no tiene cómo saberlo (o sea, se lo estoy diciendo yo)".

En este sentido, destacó que habló directamente con el gerente del recinto, sin embargo, denunció que "dejó todas las manzanas expuestas, no las sacó y me pidió sacarme del lugar con la peor manera. Yo como gerente me disculparía y sacaría todas las manzanas expuestas a las personas que pagaron un servicio VIP".

En un nuevo post, la exchica reality manifestó que "me avergonzaría del servicio que ofrecen y el trato que me dieron luego de ver que mi hijo ingirió una manzana podrida (…) Las dejaron todas expuestas, hay más de 30 niños en el lounge".

Historias de Instagram de Lisandra Silva

