Nicole desclasifica episodio cuando encaró a un hater en un supermercado: "Lo agarré de su chaqueta"

28 ag. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La cantante nacional Nicole hace pocos días desclasificó un episodio de su vida en el que reconoció que tuvo un “día de furia” cuando encaró a un hater en un supermercado.

El hecho sucedió cuando la artista tenía solo 19 años y escuchó molestos comentarios de una pareja que se encontraba en el local comercial.

¿Qué dijo Nicole?

Nicole detalló el hecho en la radio Rock & Pop, donde contó que antiguamente los haters hacían llegar su 'mala onda' en persona y no por las redes sociales, ya que en ese tiempo estas últimas no existían.

"Fue heavy. Estaba comprando. Fue como a los 19 años que me fui a vivir sola, entonces estaba muy feliz con mi carrito y, de repente, hay una pareja que me empieza a decir cosas mala onda, como 'cantai pésimo, te creí la muerte'", contó Nicole.

“Lo agarré de su chaqueta”

Sobre el incidente, recordó que "yo los espero en el pasillo y le digo (al tipo) 'a ver, dímelo a la cara poh'. Y me acuerdo perfecto, no me siento orgullosa de esto, pero fue una reacción de 19 años recién cumplidos".

“Lo agarré de su chaqueta y lo pongo contra las salsas de tomates y comienzan a caerle las salsas en la cabeza", añadió la cantante.

Asimismo, Nicole detalló que para que las cosas no pasaran a mayores tuvieron que intervenir los guardias del supermercado.

