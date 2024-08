Oasis confirma su regreso: Noel y Liam Gallagher harán gira de reencuentro tras 15 años separados

Finalmente, y ante varias especulaciones, los amantes de la música británica verán hecho realidad su anhelo: se confirmó que la banda Oasis se regresa a los escenarios tras 15 años separados.

Los hermanos Noel y Liam Gallagher dejaron atrás sus diferencias y confirmaron una gira artística por su reencuentro.

La icónica banda británica de rock Oasis ha anunciado oficialmente una esperada gira de reunión para 2025.

El anuncio marca, así, la primera vez que los hermanos Noel (57) y Liam Gallagher (51) tocarán juntos desde su separación en 2009.

Las ciudades elegidas para el retorno son: Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/P8ZnhkmTom