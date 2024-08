"Voy a dar clases y todo": El nuevo emprendimiento de Macarena Ramis tras alejarse de la televisión

26 ag. 2024 - 18:35 hrs.

Una de las exintegrantes más recordadas de "Mekano" es Macarena Ramis, quien durante años tuvo una destacada presencia en la televisión chilena. Después de alejarse de la pantalla chica, decidió emprender en el mundo de la estética, donde ahora se desempeña como empresaria.

Recientemente, Ramis fue invitada al programa "Dekanos", donde conversó con José Miguel Viñuela sobre su paso por el extinto espacio juvenil. Además, contó sobre el nuevo emprendimiento que la tiene entusiasmada.

"Voy a dar clases y todo"

La exconductora reveló que, a sus 49 años, una de sus grandes pasiones es el pilates, disciplina que practica en las modalidades de reformer y cadillac. Sobre la segunda, explicó que "es una plataforma que te cuelgas en el aire y haces piruetas. Es súper choro".

Ramis detalló que comenzó a practicar pilates hace dos años y que, con el tiempo, ha ido especializándose cada vez más: "Me enamoré tanto de pilates que me fui a hacer un curso a Estados Unidos a certificar".

"El curso lo hice el año pasado, la certificación, y ahora me estoy certificando en cadillac, porque aún hago este tipo de pilates como alumna, todavía no me he certificado para enseñar (…) voy a hacer clases y todo", continuó.

Asimismo, destacó que mientras espera su acreditación trabaja como instructora de pilates en reformer y mat. Después de adquirir el equipo necesario, montó su propio estudio: "Me hice un estudio en mi casa, tengo un estudio chiquitito".

Todo sobre Famosos chilenos