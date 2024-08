"Es una persona pasiva, muy mentiroso": La dolorosa confesión de Pamela Leiva sobre su padre que la abandonó

26 ag. 2024 - 17:53 hrs.

La comediante Pamela Leiva se sinceró sobre la compleja relación que mantiene con su padre, quien se alejó de ella cuando era solo una niña. En este contexto, detalló dolorosos episodios que hicieron que hoy prefiera no tenerlo en su vida actualmente.

Leiva fue invitada al programa Podemos Hablar, donde fue consultada sobre como le afectó la falta de figura paterna durante su infancia. "Eso es lo que más recuerdo, mucha soledad y me cuestionaba mucho por qué no estaba mi papá", recordó.

"Yo entendía que mi mamá trabajaba, (…) pero yo no entendía por qué mi papá no estaba presente. Eso era triste, porque cuando uno es niño, uno no entiende mucho lo que pueda pasar en la cabeza de los adultos. Sentía que algo tenía mal yo, que mi papá no me quería"

En conversación con Julio César Rodríguez, Pamela relató que su progenitor abandonó a su familia y se fue con una nueva pareja. Un día, tras reaparecer fuera de su colegio, ella lo vio besando a esa mujer. "Quede en shock", recordó.

Pamela Leiva

Posteriormente, contó que su padre no la defendió de un familiar que la acosó en un matrimonio: "Un hermano de mi papá, con trago, empezó a 'tirar las manos', a ponerse confianzudo conmigo y le 'paré el carro'. Le cuento y, en vez de hacer algo, fue como 'déjenlo, si se pone así'".

"Mi papá es una persona pasiva, muy mentiroso, prefiere mentir que decir una verdad. Nunca ha enfrentado nada, es tremendamente miedoso", lamentó. Finalmente, reconoció que intentó reconciliarse con él, pero hoy siguen distanciados, "traté de involucrarlo en mi vida, pero no se pudo".

