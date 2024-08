"Mi vida habría sido muy distinta": Paty Maldonado desclasifica el hecho por el que más se arrepiente

27 ag. 2024 - 23:56 hrs.

¿Qué pasó?

La cantante y panelista de programas de TV, Patricia Maldonado, recientemente desclasificó uno desconocido episodio de su vida y que confesó que es un hecho por el que aún se arrepiente.

Se trata de un período en que estuvo enfocada en la música, viviendo en Estados Unidos y que se codeaba con los grandes de Miami.

¿Qué dijo Paty?

Maldonado participó en el programa “Pedro y Pancha” de TV+, donde conversó con los animadores sobre su vida personal y profesional.

Consultada por Pancha Merino sobre si existe algún episodio de su vida del cual se arrepiente, ante lo que respondió que “tiene que ver con lo laboral”.

Carrera de cantante

La comunicadora contó que “cometí un error muy grande, pues yo vivía en Estados Unidos, en Nueva York y Miami, tuve la gran suerte por mi trabajo y condiciones de empezarle a pegar el palo al gato de forma impactante”.

Agregó que “era invitada a los eventos más importantes, me codeaba con los más grandes de Miami”.

“Un día estaba en mi departamento lindo que tenía en Kendall, con mi auto regio, y dije ‘¿qué hago aquí? Mis padres, mis hermanos, mi familia, a lo mejor nunca más los voy a ver, por qué no vendo esto que es tan superficial, mejor me voy a Chile’, no se rían porque me da rabia conmigo”, recordó.

Regreso a Chile

Maldonado detalló que “pesqué todo lo que tenía en el departamento, lo vendí, agarré mis maletas y me vine a Chile”.

En tanto, hizo una especial reflexión sobre aquel episodio. “No tengo la menor duda de que mi vida habría sido muy distinta”, cerró.

