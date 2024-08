Ex chica "Mekano" cuenta las razones para llegar a plataforma para adultos

27 ag. 2024 - 20:15 hrs.

La recordada exchica "Mekano", Romina Saéz, vivió un complejo drama personal en 2022, luego de que fuera golpeada por unos arrendatarios que vivían en la casa de su madre. Eso no solo le trajo problemas legales y económicos.

Con el paso del tiempo, Saéz se ha ido recuperando de las graves secuelas que sufrió en su rostro tras ese episodio. Recientemente, dio a conocer el nuevo proyecto con el que espera recibir ingresos adicionales: debutará en una plataforma para adultos.

"Necesito facturar"

En conversación con La Cuarta, Romina explicó que "he vivido un momento complicado, ya sea por mis operaciones o los juicios, entonces necesito facturar. Y si lo puedo hacer con mi imagen, por qué no. Tengo que aprovechar que, si bien sigo trabajando como abogada, aún tengo mi imagen. ¿Por qué no ocuparla?".

Al igual que Faloon Larraguibel, la abogada subirá contenido a Onfayer. Al respecto, manifestó que "no tengo que pedirle permiso ni darle explicaciones a nadie. Tengo el apoyo de mi madre, mi familia (...) para mí eso es lo que importa. El resto, que disfrute las fotos, ya sea que las caiga bien o les caiga mal".

Respecto a las imágenes que subirá al portal, indicó que solo las podrán ver quienes estén suscritos a su cuenta y que decidió jugar al misterio. "Cuando las vean van a saber. Las fotos son hermosas, la producción es hermosa", afirmó.

Finalmente, destacó que no dejará sus labores de abogada de familia: "No se gana tantas lucas (...) Quizás en la rama de Derecho que elegí no se gana mucho, pero te da mucha satisfacción". Esa es una de las razones por las que seguiré trabajando en las dos cosas. Mientras más partido pueda sacarme, mejor, si la vida es una sola. Si puedo facturar, aprovechar".

Todo sobre Famosos chilenos