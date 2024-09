"No me lo permitieron": Don Francisco contó el desaire que le hicieron en el último capítulo de Sábado Gigante en EEUU

14 sept. 2024 - 11:15 hrs.

Uno de los programas más icónicos de la televisión chilena fue, sin lugar a dudas, "Sábado Gigante". Conducido por más de 50 años por Mario Kreutzberger, "Don Francisco", el espacio logró reconocimiento en Latinoamérica y Estados Unidos.

El último capítulo, que se emitió al aire hace casi una década, contó con la participación de diversos invitados y una emotiva despedida. Sin embargo, el final no fue exactamente como su histórico conductor había deseado.

Don Francisco contó el desaire que le hicieron en "Sábado Gigante"

Kreutzberger reveló en el video-pódcast el Decálogo del Éxito, publicado en su canal de YouTube, que recibió un desaire por parte de la producción del programa, puesto a que se negaron a cumplir su último deseo como animador.

"Yo proponía que cuando terminara Sábado Gigante, yo me fuera en una carreta igual que la de El Violinista en el Tejado (...) en que el hombre se tiene que ir de su pueblo Anatevka, con toda su familia caminando al lado", señaló.

Resulta que los ejecutivos de Univisión le denegaron esa solicitud y le respondieron que pensara en otra cosa, algo que hasta ahora Mario cuestiona. "Pensaba llenar la carreta con todos mis recuerdos, con todos mis trajes, con mis cosas", recordó.

"No me lo permitieron, entonces yo les propuse salir en una chiva (micro) colombiana, que hay una en Miami, tampoco me lo permitieron. Me trajeron un bus moderno", lamentó el experimentado comunicador. "Es un simbolismo. Se acabó Anatveska, se acabó Sábado Gigante. Ahí vivimos en ese lugar 53 años, fuimos felices", explicó sobre su idea.

Todo sobre Famosos chilenos