'Pincoya' anuncia que abrirá una cuenta en OnlyFans: "Uno genera dinero sin molestar a nadie"

22 feb. 2024 - 17:10 hrs.

Jennifer Galvarini, exchica reality conocida por su pseudónimo de "Pincoya", anunció que se sumará a la larga lista de famosos que tienen perfil en OnlyFans.

Esto porque "Pincoya" aseguró que se abrirá una cuenta en dicha plataforma, a la que subirá contenido exclusivo solo a suscriptores, que tendrán que pagar una tarifa que ella determinará para consumirlo.

La decisión de "Pincoya"

En el programa virtual llamado "En Aprietos", "Pincoya" habló sobre esta decisión, asegurando, eso sí, que primero se someterá a una cirugía en la que intervendrá su cuerpo.

"Me voy a hacer una abdominoplastía para hacerme un buen OnlyFans", aseveró, asegurando luego que no tiene complejos para abrirse una cuenta, definiéndose como "una mujer de mi edad, 50 años, sin miedo al éxito".

Jennifer Galvarini

"Me vieron en pelota (desnuda) en el reality, pero ahora me verán enchulada", advirtió a sus fans, recordando las veces que apareció sin ropa en "Gran Hermano".

Más tarde, en otro programa llamado "Que te lo digo", enfatizó en que para la apertura de su cuenta aún falta, remarcando que será luego de su cirugía.

"Más adelante quiero abrir un OnlyFans, pero primero me voy a operar. Me voy a operar, sí, me voy a enchular, y de ahí voy a incursionar en ese tema. Creo que sería muy entretenido, aparte uno genera dinero sin molestar a nadie", sentenció.

