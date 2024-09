Cathy Barriga espera que se revoque su arresto domiciliario: "Las imputaciones que están haciendo no existen"

13 sept. 2024 - 14:16 hrs.

¿Qué pasó?

Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, conversó en exclusiva con Meganoticias luego de haber sido reformalizada por fraude al fisco por un monto de $60.000 millones.

Actualmente, la exautoridad se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total y espera que esta medida cautelar sea revocada en la audiencia de revisión programada para octubre. Sin embargo, la Fiscalía y la actual administración municipal buscan que se decrete la prisión preventiva.

¿Qué dijo Cathy Barriga sobre su arresto domiciliario?

Sobre las expectativas que tiene para lo que se viene, Barriga señaló que "esto es largo, son procesos largos, por eso estoy cansada y mientras no se compruebe lo que ellos están imputando van alimentando con otras cosas y suman y suman para alargar esta investigación. Yo estoy tranquila, pero de verdad estoy agotada".

"Ya van a nueve meses que estoy acá (en arresto domiciliario). Se ha respetado a cabalidad a 100% desde que me asignaron un teléfono porque había tema con mi chiquitito que es TEA y no podíamos tener el timbre... Así que desde que está el teléfono no hay ninguna falta a este arresto domiciliario", aclaró.

Al ser consultada sobre si espera que se revoque su arresto domiciliario, respondió: "Por su puesto, porque lo amerita, porque no se ha comprobado ninguna de las imputaciones que están haciendo, porque no existen".

¿Qué dijo Cathy Barriga sobre su reformalización?

Respecto a la audiencia de reformalización, expuso que "habló mi abogado y dio hartos detalles porque la verdad es mucha la información. Son 100 mil páginas de investigación, tres años de investigación, y la verdad que a veces los medios de comunicación no acceden al detalle de esto".

"El abogado dio algunas respuestas claras, que la verdad es que es el más indicado, porque cuando se trata de imputar delitos como los que están haciendo conmigo y no se ha comprobado, imagínense todo el tiempo de investigación que va, es desgastante", manifestó.

"Yo hoy día de verdad que estoy cansada. Van ocho meses de cautelar de una persona que es inocente y es difícil vivirlo porque al final no eres tú solamente, sino que son tus hijos y una serie de cosas que es un daño muy grande", agregó.

Cathy Barriga apunta a Tomás Vodanovic

La exalcaldesa apuntó al actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, afirmando que "todo esto parte a partir de la querella que él presenta cuando es candidato y luego cuando asume el municipio en donde él inventa que yo robé dineros de la municipalidad y hoy día esto está absolutamente descartado y él estuvo dos años hablando con los medios. Entonces finalmente hay un daño enorme".

Barriga sostuvo que "cada peso está invertido en la comuna, en los vecinos y en las familias, y eso le consta a todos los vecinos de Maipú".

"Fue una gestión de mucho trabajo y mucho esfuerzo, donde vivimos pandemia y crisis social, y yo de verdad tengo los más lindos recuerdos de ese cargo y de lo que fue la gestión Maipú Renacer, a pesar de lo difícil que ha tenido que ser enfrentar siempre... Siempre he estado defendiéndome", aseveró.

"Estuve cinco años de alcaldesa y esos cinco años me he tenido que defender de siete concejales que me llevaban a Contraloría. Son 50 las denuncias que hacían, ninguna llegó a puerto y siguen en lo mismo. Entonces, igual es agotador", recalcó.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Cathy Barriga