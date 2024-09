"Él sentía que algo iba a pasar": Carola de Moras desclasificó conversación con Felipe Camiroaga días antes de fallecer

14 sept. 2024 - 00:37 hrs.

Este mes se cumplieron 13 años del accidente ocurrido en el Archipiélago de Juan Fernández en que fallecieron 21 personas, entre ellas, el recordado conductor de televisión, Felipe Camiroaga.

En este contexto, una de las personas que recordó a Camiroaga fue Carola de Moras, excompañera del animador en el matinal de TVN.

¿Qué dijo Carola de Moras sobre Felipe Camiroaga?

La mujer de 43 años conversó con el programa Podemos Hablar, conducido por Julio César Rodríguez, en que desclasificó una de las conversaciones que mantuvo con Felipe solo días antes del trágico accidente aéreo.

"Me llamó por teléfono. El accidente fue el viernes 2 (de septiembre), y me llamó el martes. Un llamado con mucha angustia, con mucha sensación de que teníamos que estar alerta", contó Carolina de Moras.

Carola de Moras / Instagram

En ese entonces Carola recién se incorporaba al matinal del canal estatal y su llegada estuvo marcada por polémicas, pues se apuntaba a Felipe Camiroaga como el encargado de lograr que, la también modelo, llegara al espacio televisivo.

"Fue una conversación donde él me advirtió muchas cosas. Es tremendo porque hoy día lo pienso y digo, quizás él sentía que algo iba a pasar, porque parte de la conversación, que no te la voy a contar toda, pero extractos que te puedo compartir, es como, me acuerdo de que tenía una sensación de que algo iba a pasar", recordó la animadora.

"Claramente, él me llamó para alentarme, para decirme que me cuidara, para decirme que teníamos que tomar decisiones", concluyó.

