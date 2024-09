Amara Pedroso, actriz de "Como la vida misma", se luce en película extranjera estrenada en Festival de Cine de Toronto

13 sept. 2024 - 19:42 hrs.

La actriz Amara Pedroso se hizo conocida durante el 2023 en Chile, debido a su aparición en la teleserie "Como la vida misma", en donde interpretó a Alice, una joven de intercambio quien se enamora de Joselo (Max Salgado), quien no le corresponde a su amor.

Tras salir de la ficción, Amara siguió ligada al cine, donde había estado antes de la ficción de Mega, participando en una película que está dando que hablar en el Festival de Cine de Toronto, "The Bear and the Mother", en donde su rol está dando que hablar.

Amara Pedroso en "The Bear and the Mother"

Esta cinta, coproducción con Fábula, Amara actúa hablando en inglés, aunque por primera vez en su carrera su personaje es chileno, solo que habla en dicho idioma para entenderse con los personajes principales de la película, una madre y su hija coreana.

La joven se encuentra en coma y su madre viaja de Seúl, Corea del Sur, a Canadá, a cuidar a su retoña quien se encontraba en Winnipeg, Canadá. Allí se encuentra con el personaje de Amara, amiga de la accidentada, quien se convierte en la voz de ella.

En conversación con el medio ADN, Amara dijo que, "en esta película internacional creo tener el personaje más cercano a mí, ya sabes, que he hecho nunca, porque nadie me pide que sea otra cosa. Es como si fuera chilena y lo aceptamos en este mundo. Y eso en un país en el que creo que todavía estamos trabajando para diversificarnos y ver más representación en la pantalla. Creo que es algo muy innovador.".

Algunos periodistas acreditados ya han visto la película y entregado sus críticas al respecto. Por ejemplo, Collider, puntuó a la cinta con un 7 sobre 10, expresando en resumen que "aunque la película a veces recurre demasiado a los tropos, The Mother and the Bear, finalmente surge como un viaje cómico y alegre de una mujer que atraviesa una fase de autodescubrimiento a los 50 años"

Todo sobre Famosos chilenos