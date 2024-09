"El gallo se asustó": Titi García-Huidobro revela que terminó relación con empresario más joven que ella

12 sept. 2024 - 14:54 hrs.

La locutora radial Titi García-Huidobro, hace algunos meses anunció feliz que estaba conociendo a un empresario varios años más joven que ella, dándose así una nueva oportunidad en el amor, luego del fin de su matrimonio con Patricio Torres.

Sin embargo, esta historia de amor apenas quedó escrita en el índice, debido a que llegó abruptamente a su fin, confirmó la propia Titi García-Huidobro en un programa de televisión, el mismo en el que había dado a conocer esta novedad sobre su vida amorosa.

El quiebre de Titi García-Huidobro

En un programa de Tevex, Daniel Valenzuela le preguntó sobre el quiebre. "Terminaste a un mes de estar en pareja, perdona que los transparente. ¿Terminaste o no terminaste?", expresó el "Palomo", recibiendo una sincera respuesta de Titi.

"Bueno, por culpa de ustedes no me resultó. Lo asustaron, lo espantaron", lamentó, asegurando que tras haber revelado que estaba conociendo a ese hombre tiempo atrás, él decidió terminar con ella ante el temor de que descubrieran su identidad.

Y es que él, que está ligado al mundo de los negocios, no quería verse involucrado en el mundo del espectáculo, como si lo es García-Huidobro. "Imagínese, un gallo que no tiene nada que ver con el medio artístico, y salí en todos los portales", indicó.

"Entonces qué pasó, que el gallo se asustó. Dijo ‘yo no quiero ser famoso, yo no he pedido ser famoso'", concluyó diciendo la locutora, dejando en claro que está soltera y feliz, tranquila con la decisión que tomó su "casi pareja".

