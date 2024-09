Gustavo Becerra recordó triste momento que vivió en su juventud: "Llevaba como una semana llorando, desconsolado"

12 sept. 2024 - 12:51 hrs.

Gustavo Becerra, conocido por su personaje de "El guatón de la fruta", reveló en una reciente entrevista un difícil episodio que pasó en su juventud, el cual lo dejó durante días sin poder llevar su vida con normalidad.

El actor, junto a la cantante y compositora Soledad Guerrero, fueron invitados al programa "Al Piano con Lucho", de Luis Jara. En dicha instancia, Becerra recordó el momento en que por primera vez una mujer "le rompió el corazón".

"Llevaba como una semana llorando, desconsolado"

El exintegrante de "Morandé con Compañía" detalló que la chica en cuestión "se llamaba Alondra, hermosa, y era hermosa". Ambos se conocieron durante un verano, cuando Gustavo visitó la ciudad de Quintero, región de Valparaíso.

"La conocí y pololeamos, y todo el cuento, y me destrozó el corazón también… me paso con el corazón destrozado", comentó Becerra, quien no ocultó que a lo largo de su vida ha sufrido varias penas de amor.

Sin embargo, esa vez, tal fue su desazón que terminó alarmando a su familia. "Sufrí caleta, siempre, siempre, harto. Me acuerdo de que esa primera vez mi mamá estaba preocupada porque llevaba como una semana llorando, pero así desconsolado, pero con escándalo", afirmó.

Becerra señaló que todo esto ocurrió cuando era un adolescente: "Yo, 13 ó 14 años llorando en la pieza, la almohada mojada en llanto, así horrible, horrible, lo pasé muy mal. En este sentido, se justificó diciendo que "los artistas somos medios temperamentales, como que pasamos de primera a quinta de una".

Todo sobre Famosos chilenos