"Lloré por casi 20 minutos": Dani Aránguiz se sincera sobre su encuentro con Jorge Valdivia y Maite Orsini en avión

El pasado fin de semana, Daniela Aránguiz vivió un acontecido viaje a Argentina. Al otro lado de cordillera recibió un llamado telefónico de su expareja, Luis Mateucci y, además, se encontró en el vuelo de regreso con Jorge Valdivia y Maite Orsini.

Cada viernes, la exchica "Mekano" publica su columna "Sorry, no tengo filtro". En esta entrega, Aránguiz relató como fue el reencuentro con el "Mago", su marido por casi dos décadas, quien se encontraba con su nueva pareja de paso por Buenos Aires.

Dani Aránguiz se sincera sobre su encuentro con Jorge Valdivia y Maite Orsini

La panelista destacó que es una "fiel creyente de que las casualidades no existen" y que abordó el avión "sin saber lo que el destino me tenía preparado". Según detalló, al llegar a su asiento la mujer que estaba a su lado le dijo, "Dany, no te diste cuenta de que estaba tu ex atrás tuyo en la fila del avión".

"A los pocos segundos lo veo a él caminando por ese pasillo, al hombre con el que compartí 15 años de mi vida (…) Mi corazón estaba a mil por hora y ahí fue cuando me pregunté ¿Cuándo nos volvimos dos desconocidos? Qué difícil es no saludarse con el hombre que tomó mi mano durante tanto tiempo", manifestó.

Aránguiz explicó que intentó romper la tensión con chistes sobre la situación, sin embargo, la realidad era otra: "la verdad es que ese incómodo momento me hizo sentir tan ahogada que no podía ni respirar, literalmente un vuelo de dos horas, para mí se sintió como si fueran diez. Fue muy fuerte verlo de una manera tan inesperada después casi 2 años sin estar cara a cara".

"Al aterrizar, esperé un largo tiempo para salir del avión, nunca había caminado tan lentamente hacía policía internacional, todo esto para no volverlo a ver. Cuando me subí a mi auto y cerré esa puerta, por fin me sentí en mi 'lugar seguro' y sí, lloré abrazada a mi volante por casi 20 minutos", confesó.

Finalmente, hizo una aclaración a sus lectores: "Quiero dejar claro que no lloré por él y muchas de ustedes me entenderán, lo que me duele es el recuerdo de lo que era mi familia y él siempre será parte de eso".

