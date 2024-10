"Sentí un líquido pasar de mi nuca al cerebro": Esposo de Karen Paola sufrió convulsiones en el baño de su casa

13 oct. 2024 - 09:15 hrs.

Hace una semana Juan Pedro Verdier, el esposo de Karen Paola, realizaba su rutina normal de ejercicios y actividades domésticas, sin embargo, al momento de tomar una ducha se desvaneció repentinamente y tuvo convulsiones. El episodio lo dejó, incluso, con una herida en una de sus cejas.

Juan Pedro sufrió convulsiones

"Normalmente realizo actividad deportiva de musculación y después yoga, para que la energía que se acumula en el ejercicio se libere. Esta vez no hice ninguna elongación y sentía apretada la parte de atrás del cuello y los dorsales de la espalda", le comentó el exchico Mekano a LUN.

"Cuando entré a ducharme, hice una torsión, como si fuera a cruzar las piernas hacia la derecha y el torso hacia la izquierda, y como que sentí un líquido pasar de mi nuca al cerebro, y después caí al piso", agregó sobre el instante en que desvaneció.

Juan Pedro dijo recordar el antes y el después de las convulsiones con total claridad: "Se me prendía y se me apagaba la tele. Me desmayé por completo. Recuerdo que me caía el agua de la ducha, pero estaba todo oscuro. Después abrí los ojos y me vino el pánico, porque no sabía donde estaba, quién era ni por qué me caía agua".

"Más allá del golpe y todo, es terrible la angustia de no saber qué está pasando", sostuvo sobre las sensaciones que le dejó este episodio.

Al despertar de las convulsiones, Juan Pedro explicó que siguió con su rutina normal, sin embargo, las repercusiones vinieron con el paso del tiempo. "Después, durante el día, me dolía todo, como si me hubieran agarrado a palazos, porque me golpeé el cuerpo y la cara contra el suelo repetidamente. Fue un susto bárbaro", relató.

"Yo debí haberme cuidado a mí"

El comunicador hace un mea culpa al no haberle tomado el peso a esta situación y continuar con su rutina con normalidad: "Lo encuentro un mal ejemplo para mi hijo y para el resto, porque yo debí haberme cuidado a mí".

Al momento del accidente, en su casa solo estaba su hijo Guillermo, ya que Karen Paola estaba en Estados Unidos por motivos laborales. Sin embargo, fue ella desde allá quien le agendó una hora al neurólogo a su marido.

"La otra semana tengo la resonancia y me tengo que reunir con este equipo para identificar qué pasa", explicó Juan Pedro sobre la hora que tendrá próximamente con un equipo especializado en epilepsia.

