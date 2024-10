"No se imaginan cuanto lo amo": Cecilia Bolocco habló de su relación con Máximo y la popularidad que ha ganado el joven

12 oct. 2024 - 19:11 hrs.

Cecilia Bolocco tiene una fluida relación con su hijo, Máximo Menem Bolocco, quien se ha convertido durante los últimos años en un influencer de redes sociales, tras haber superado en el 2019 un tumor cerebral.

El joven, único hijo de Bolocco, es un apoyo fundamental en la vida de la ex Miss Universo. Así lo dejó de manifiesto recientemente ella, en un evento público, donde dio detalles de la dinámica familiar de ambos junto a su esposo, el empresario José "Pepo" Daire.

La cercana relación de Máximo con Cecilia

"No se imaginan cuánto lo amo y lo que hemos pasado juntos como familia, ahora que estamos con Pepo, los tres tenemos una relación preciosa y nos amamos", señaló de entrada en conversación con el medio TiempoX.

Sobre la fama de su hijo y el cariño que le han hecho llegar sus seguidoras al joven, Cecilia aseveró que le emociona aquello, recalcando además las cualidades que pueden explicar la acogida que tiene Máximo con sus fans.

"Cuando veo que ese amor está por fuera de este hogar me conmueve porque yo igual siempre he sentido mucho cariño y ahora que se lo haga evidente a Máximo me parece maravilloso", indicó.

"Él también lo tiene muy ganado, es un joven de una gran ternura y de una sensibilidad y humildad propio de su alma que ha tenido que verse enfrentado a pruebas tan duras", sentenció Bolocco, quien además de diseñadora, es presidenta de la Fundación Care, la cual creó para dar acceso a tratamientos contra el cáncer, justo después que Máximo sufriera dicha enfermedad.

Todo sobre Famosos chilenos