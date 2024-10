"¡No te voy a firmar el divorcio!": Dani Aránguiz le envió un recado a su exmarido Jorge Valdivia

12 oct. 2024 - 21:15 hrs.

Daniela Aránguiz, panelista que estará en el programa "Only Fama" que próximamente llegará a las pantallas de Mega, lanzó una advertencia, a modo de broma, a su exmarido, Jorge Valdivia, con quien lleva cerca de dos años separada.

"¡No te voy a firmar el divorcio!"

Todo se dio en medio de un programa de TV+, en donde estaban hablando sobre el quiebre matrimonial de Coté López y Luis "Mago" Jiménez, quienes ya iniciaron su proceso de divorcio, el cual está en espera de que pase el año de cese de convivencia que exige la ley chilena.

A raíz de este quiebre, Daniela quiso recordar el propio, y le lanzó, a modo de broma, una advertencia a su exmarido, indicándole, "¡¿Tú sabes lo que significa firmar?! ¡Yo nunca te voy a firmar el divorcio Jorge Valdivia! ¡Te vas a morir siendo mi marido! ¡Olvídalo!".

"¡Ni por toda la plata... Aunque me pases todas las propiedades que tenemos, no te voy a firmar el divorcio!", añadió, siempre con una sonrisa en su boca. Luego, ya en un modo más serio, Daniela habló sobre lo "machista" que considera la ley chilena por una condición en particular que tiene el matrimonio.

"Tan machista es este país que cuando tu tienes una sociedad conyugal, el que administra la sociedad conyugal, es el hombre", expresó, en referencia al matrimonio con bienes en común, donde se forma la mentada sociedad.

¿Es necesaria la firma en un divorcio?

Cabe precisar que en Chile cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio, pese a que el otro se niegue. Eso sí, para concederlo, se debe acreditar que han pasado tres años desde el cese de la convivencia mediante un juicio, reseña la Biblioteca del Congreso Nacional.

