"Pero no contemos...": Rafael Araneda expuso a su hija Florencia contando una de sus penas de amor

12 oct. 2024 - 18:15 hrs.

Rafael Araneda y Marcela Vacarezza se encuentran actualmente promocionando en redes sociales el primer capítulo de la segunda temporada de "Tenemos que hablar", el programa de conversación que tienen junto a sus tres hijos mayores: Martina, Florencia y Vicente.

En el episodio debut de este nuevo ciclo, la familia tendrá una divertida dinámica en donde responderán preguntas desde un mazo de cartas, revelando de esta forma algunos secretos y anécdotas de cada uno de ellos al público.

Si bien no se alcanza a escuchar una de las preguntas subidas en el último video promocional, sí se aprecia cómo Rafa deja expuesta a su hija, Florencia Araneda, y una de sus penas de amor.

"Ya, pero no contemos...", señaló Florencia ante su padre, quien lejos de hacerle caso, recordó la ayuda que ella le pidió producto de la pena de amor de la que fue víctima. "No, pero, y lloraba (...) papá me patearon", sacando las risas de todos en la mesa.

Otro de los momentos que dio que hablar también de este clip, corresponde a una autocrítica que hizo Marcela Vacarezza, a la cual todos sus hijos y también Rafael se plegaron, encontrándole la razón en dicha actitud que desea cambiar.

"Quizás tener más paciencia con detalles que no son de vida o muerte... pero que son importantes para la convivencia", señaló. Los demás, al oír la segunda parte de la oración, quedaron completamente decepcionados, aunque siempre en la tecla de humor. "Ahí cag... toda la cuestión", dijo Martina.

