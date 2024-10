"Es tu clon": El tierno saludo de Benjamín Vicuña a su hijo Benicio por su cumpleaños número 10

12 oct. 2024 - 20:15 hrs.

Este 12 de octubre, Benjamín Vicuña celebró el cumpleaños de Benicio, el último hijo que el actor tuvo con Carolina Ardohain, más conocida como Pampita. Recordemos que de dicho vínculo, que se extendió por poco más de una década, tuvieron cuatro hijos: Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y el mentado cumpleañero.

El saludo de Benjamín a su hijo

Mediante su cuenta de Instagram, Benjamín publicó una tierna selfie en donde aparecen el niño abrazando por el cuello a su padre, mirando de forma sonriente a la cámara. En la descripción, Vicuña redactó un tierno y poético mensaje.

"Mi niño valiente. Benicio, el conquistador de América. Tus sueños se cuelan en los míos y se transforman en realidad. Despertar a tu lado es lo más lindo de la vida, verte crecer es magia pura", redactó de entrada, agregando luego unas citas de su hijo.

"'Me siento viejito' y 'ya me puedo hacer tatuajes' son algunas de las frases del cumpleañero. Los dos dígitos le pegaron mal. Ben 10, feliz cumpleaños, mi amor", añadió en el posteo, que recibió más de 50 mil "me gusta" de parte de sus seguidores en menos de 6 horas de haberlo publicado, y decenas de mensajes de felicitaciones.

"Es tu clon", "son igualitos", "mismos ojitos", "hermosas palabras siempre", "un clon de papi", "le pegó el cambio de folio", "idénticos", "felicidades", "hermosos", "hermoso como el padre", "que sea muy feliz siempre", son parte de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Además de los cuatro hijos que Benjamín tuvo con Pampita, el actor es padre de otros dos, Amancio y Magnolia, que nacieron de su relación con la actriz trasandina, Eugenia "China" Suárez.

