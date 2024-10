La sincera confesión de Benjamín Vicuña sobre su hijo mayor con Pampita: "Hay que ayudarlo, es una etapa crítica"

04 oct. 2024 - 17:09 hrs.

En medio de la polémica separación entre Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán, salió a la luz una honesta entrevista de Benjamín Vicuña, expareja de la modelo trasandina, en la que reveló íntimos detalles sobre su vida familiar.

Vicuña y Pampita formaron una de las parejas más mediáticas tanto en Chile como en Argentina. De su relación nacieron cuatro hijos: Benicio, Beltrán, Blanca (fallecida en 2012) y Bautista, el mayor, quien ya es adolescente.

La confesión de Benjamín Vicuña sobre Bautista

Sobre su paternidad, el actor manifestó +Caras que "ahí está mi vida. Mi gran motor de vida, los miro y no puedo dejar de ver la ternura, el amor, la risa, la dulzura. Mis hijos me trasformaron en el Benjamín que quiero ser, en mi mejor expresión, sin duda. Le dieron sentido a mi existencia".

En la conversación, Vicuña hizo hincapié en su especial relación con Bautista. "Tiene 16 años, cumple 17 en febrero. Es un hombre. Es un tipo que me sorprende su madurez, la visión que tiene de las cosas", afirmó.

"Es generoso, dulce, buen amigo, leal, honesto. Para mí es un 10. Es un tipo increíble. Intento acompañarlo desde un lugar de no ser su mejor amigo, soy su papá", apuntó el chileno, sugiriendo que la gran cercanía entre ambos podría generar ciertas complicaciones.

Al respecto, manifestó que "me encantaría ser su mejor amigo también, pero soy su papá. Me cuesta poner límites, sé que hay que poner, sé que hay que ayudarlo. Pero estoy ahí, esperando. Es una etapa crítica, después se viene la universidad y tener que descubrir tu vocación. Nosotros hemos hecho cositas juntos, pero es un tema, no lo tiene muy en claro hoy".

