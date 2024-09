"Me enteré de todo y me separé": Pampita confirma el quiebre de su matrimonio con Roberto García Moritán

28 sept. 2024 - 15:41 hrs.

Durante las últimas semanas, la prensa argentina ha especulado sobre la separación entre la modelo Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, y el empresario y político argentino, Roberto García Moritán.

Cabe señalar que, a pesar de los rumores, García Moritán reconoció anteriormente en una publicación de Instagram que sí estaban atravesando una crisis, pero que no había una separación confirmada.

Sin embargo, este sábado 28 de septiembre, Pampita compartió una serie de historias en Instagram donde confirmó la ruptura de su matrimonio.

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", comentó la modelo en una historia.

Después, la modelo adjuntó una serie de conversaciones por WhatsApp con García Moritán que datan desde el pasado 21 de agosto.

La prensa argentina señalaba que el empresario argentino le había sido infiel a Pampita.

"Hace un tiempo que ya Carolina y yo nos hemos separado"

Roberto García Moritán también confirmó su separación de Pampita a través de un mensaje que compartió en Instagram.

"Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, peor lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia", comenzó diciendo el político.

"Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores, por este motivo les pido distancia de estos espacios y respeto", concluyó Roberto García Moritán.

