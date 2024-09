Prensa argentina revela cuáles serían las causas de la separación de Pampita: Marido le habría sido infiel

26 sept. 2024 - 17:56 hrs.

Comenzó como rumor, pero hoy ya se da por hecho en la prensa argentina. Hablamos de la separación de Carolina "Pampita" Ardohain y su segundo marido, el político Roberto García Moritán, tras cinco años juntos y una hija en común.

El programa LAM entregó detalles sobre las eventuales causas del quiebre entre el político y la celebridad trasandina, aseverando que se debe a múltiples factores, entre ellos, una eventual infidelidad. Asimismo, dieron por hecho que el quiebre es irreversible.

Las causas de la separación

Una de las panelistas del espacio, Yanina Latorre, aseveró que el divorcio de los dos "es definitivo. Están con abogados. Todavía están viviendo bajo el mismo techo, no es tan fácil la separación. Él, teóricamente, a ella no le perdonaría la cantidad de horas trabajadas, que es un atrevido porque, del 100% de lo que gastan en esa vivienda, el 90% lo pone ella y él un 10%.

Agregó que, "sí, hay infidelidades, voy a contar alguna, pero, sobre todo, voy a ahondar en una. Pampita se fue enterando, pero a ella no le joden las infidelidades; o sea, no es que no le joden, pero lo que más le afecta es la imagen de ella que se está arruinando por él".

Resulta que a García Moritán, quien se desempeña como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, le penan hechos de corrupción dentro de su cartera, como el hecho de haber contratado 380 personas. De hecho, dentro del gobierno le habrían recomendado renunciar.

"Hubo una reunión muy picante entre Jorge Macri y Roberto García Moritán, donde básicamente le dieron un ultimátum de que ellos no lo quieren echar, le dieron a entender ‘te conviene irte’ y le dijeron: ‘Es importante que vos tomes esta decisión porque acá todos nosotros te soltamos la mano’", dijo Pepe Ochoa.

Volviendo a la infidelidad, Latorre afirmó que Roberto habría tenido una infidelidad con una periodista del ámbito político que se encuentra casada. "Cuando el año pasado Pampita se fue a filmar al sudeste asiático, Roberto fue invitado a un programa de Radio del Plata, donde conoce a esta periodista que era la conductora del programa. Él quedó encantado con la mina", indicó.

Por último, en la arista económica, Yanina expresó que "Pampita se hinchó los huevos, el tipo le hacía creer que tenía plata, que trabajaba. No solo no ocupaba correctamente su cargo político, sino que para que la familia funcionara, Pampita tenía que poner todo lo que ganaba para lograr mantener (el hogar)".