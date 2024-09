El lujoso cumpleaños 30 de Georgina Rodríguez en una isla privada: Pastel de 4 pisos y un inusual regalo de oro

26 sept. 2024 - 12:55 hrs.

Año tras año, la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, sorprende a sus seguidores con celebraciones cada vez más extravagantes, lujosas y llenas de glamour. Como era de esperarse, su 30 cumpleaños no fue la excepción.

Para la ocasión, la modelo e influencer decidió festejar un año más de vida en un entorno paradisíaco y con la compañía de seres queridos.

¿Cómo fue el cumpleaños de Georgina Rodríguez?

“Ir a Maldivas a celebrar mi 30 cumpleaños era algo que siempre quise desde pequeña”, indica Rodríguez en su reality show "Soy Georgina" de Netflix, donde se ve a detalle la maravillosa noche que vivió el pasado 27 de enero.

En ese momento, la influencer cortó con una katana su pastel de cuatro pisos y recibió un inesperado y significativo regalo religioso: un rosario de oro. “No tengo ninguno de oro, me encanta. Me encanta porque el oro no se oxida y lo llevo siempre conmigo”, señaló.

La esposa de Cristiano pasó el resto de su cumpleaños disfrutando de unas copas y la magia de la espectacular isla ubicada en el Océano Índico, al sur de India. “Agradezco a Dios y a la vida por cumplir años rodeada de la gente que amo”.

Todo sobre Netflix