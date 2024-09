Daddy Yankee cuenta su verdad sobre supuesto cobro en sus prédicas: "Detrás de esto está Satanás"

25 sept. 2024 - 20:16 hrs.

Hace ya más de un año, Daddy Yankee se retiró del mundo de la música, producto de un cambio radical en su vida que tiene que ver directamente con su espiritualidad: optó por dedicarse a predicar la palabra de Dios, y estudiar además la Biblia.

De hecho, ahora en vez de dar conciertos, se dedica a realizar prédicas mediante presentaciones, que tienen como duración de 10 o 15 minutos. Entregando estos mensajes ha pasado por varios países de Latinoamérica, que lo han hecho merecedor de un infundado chisme.

Daddy Yankee desmiente cobro

Resulta que se viralizó en redes sociales que cobraría millonarias cifras por cada presentación que realiza. Algo de lo cual se enteró, pero que no le dio mayor importancia, reconoció en el show de Adrián Fernández, debido a que no creyó que la gente le daría crédito.

"Cuando me llega la noticia dije: esto es bien irracional, yo ni le presté atención, pues asumí que la gente estaba clara, a mí no me hace falta esto, la gente sabe que trabajé fuerte, tuve éxito y económicamente estoy bien, así que dije, esto es un chisme, no va a crecer", expresó.

Tras notar que muchos cayeron en el chisme, reaccionó sorprendido. "Dije: hay gente necia en el mundo, ¡de verdad creyeron esto! Cómo es que la mentira le ha dado vueltas al mundo y la verdad todavía se está amarrando los tenis en la casa, es increíble", acotó.

"Cómo es que a esto, que es completamente irracional, le dieron partida, yo estoy bien, vine al evangelio por pasión, por las almas, por hacer el bien, acabo de dejar ofertas de millones de dólares por venir a Cristo, ¿cómo van a creer esta estupidez? Tengo que entender que detrás de esto está Satanás, cuando el enemigo no puede contra ti y ha hecho de todo para detenerte, va a tratar de dañar tu reputación con mentiras", sentenció.

Todo sobre Famosos