"Soy dueña de una casita": Leonor Varela mostró su nuevo inmueble en un tranquilo pueblo de Estados Unidos

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz Leonor Varela reveló que cumplió un sueño que anhelaba desde hace un buen tiempo: logró comprarse una casa en Ojai, un pueblito cercano a California, Estados Unidos, donde ha desarrollado gran parte de su carrera como actriz.

El logro de Leonor Varela

A través de la mentada red social, la chilena subió una galería de imágenes en las que aparece ella mostrando su casa en Ojai, la cual ya se encuentra completamente a su nombre. De hecho, en una de las fotos se aprecia que una cuenta ya tiene su nombre.

En la descripción del posteo subido el lunes 23 de septiembre, Varela partió escribiendo que, "por fin les puedo compartir en lo que vengo trabajando duro este último tiempo: Este fin de semana cumplí un sueño anhelado hace años... soy dueña de una casita en Ojai".

Luego agregó detalles de su estado de ánimo tras este logro, explicando que, "me siento muy feliz y orgullosa. Este pueblito me robó el corazón hace tiempo, y tener un lugar aquí al cual espero poder volver a vivir algún día de forma más permanente me hace re feliz".

"Empieza una nueva estación, un nuevo ciclo, y con este yo cruzo el umbral de un nuevo amanecer en mi vida", finalizó diciendo en la publicación, que recibió decenas de elogios de parte de sus seguidores, quienes se alegraron por ella.

"Qué lindo cumplir los sueños", "felicidades", "felicidades amiga", "los sueños si se cumplen", "hermoso, felicidades, lo mejor para ustedes siempre", "te mereces todo", "qué rico por ti, amiga", "feliz por todos ustedes", son parte de los comentarios del posteo.

