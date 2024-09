"Me estafaron": Actriz de Betty La Fea denuncia que le robaron tras comprar artículos en oferta en redes sociales

26 sept. 2024 - 14:56 hrs.

Cada vez es más común toparse con perfiles falsos en redes sociales que prometen el mundo y terminan siendo una estafa. Desafortunadamente, la reconocida actriz Natalia Ramírez, la querida Marcela Valencia de 'Betty, la Fea', se convirtió en una víctima más de este tipo de engaños.

A través de un video en TikTok, la actriz compartió su experiencia y puso en alerta a sus seguidores sobre la cuenta de Instagram de la que fue víctima y sobre este tipo de situaciones en general.

Actriz de Betty La Fea y su storytime de estafa

“Me estafaron”, inicia Ramírez el storytime compartido en su perfil. La actriz señala que la cuenta de la que fue víctima estaba verificada en Instagram y llegó a ella a través de su publicidad de confección y distribución de calzado en toda Colombia.

Luego de varias semanas de haber visto los modelos, la intérprete de Marcela envió el pago de 109 mil pesos colombianos por unos tacones y 10 mil pesos de envío, solo para probar su calidad.

La colombiana señaló que el tiempo pasaba y no recibía número de guía. El 13 de septiembre, le respondieron que ya su paquete estaba con la transportadora, pero nunca le indicaron cuál era su guía. Una semana después le respondieron lo mismo y agregaron que Ramírez podía “pedir el reembolso”.

“Y ahí me di cuenta de que todo era una estafa. Ya no me volvieron a contestar más, pero no quiero que nadie más caiga en la estafa”, aseveró. “Por favor no caigan, que yo perdí mi platica(dinero) porque realmente el reembolso no creo”, dijo.