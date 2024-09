"Lo convertí en negocio y empecé a cobrar": Mujer colombiana se compró dos casas gracias a la venta de chismes

28 sept. 2024 - 12:15 hrs.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @ladydaniellag compartió un caso particular de una mujer que se dedica a vender chismes como fuente para tener ingresos.

Se trata de Myriam, una colombiana de 67 años, que vive en la localidad de Armenia y que tiene un buen estilo de vida debido a su "emprendimiento".

"Me dedico a vender chismes y a punta de chismes es que me he comprado dos casas. Me gusta mucho el chisme, yo soy chismosa y eso lo convertí en negocio y empecé a cobrar", expuso Myriam en el video que compartió la tiktoker.

¿A cuánto vende los chismes?

La mujer aclaró que el valor de los chismes va variando según la información que ella maneja. De hecho, los "más suaves" tienen un precio que va entre los 2.000 y 3.000 pesos colombianos (unos 600 pesos chilenos). Eso sí, la tarifa va subiendo si el chisme es de mayor calibre.

Para trabajar, Myriam comentó que anota todo en una agenda y que, incluso, cuenta con un tablero con fotografías que, supuestamente, pertenecen a todos los vecinos.

"Este es el croquis donde yo tengo las evidencias de las infidelidades y de los chismes que me encantan, estos son mis vecinos. Por ejemplo, está la santurrona del barrio y tiene amores con este señor, que es el esposo de esta señora y los hijos", señaló la mujer.

Además, Myriam reconoció que "como soy tan chismosa, yo puedo estar hablando aquí con usted mientras le estoy escuchando, pero mis orejitas están bien paradas para escuchar lo que dicen aquí, lo que dicen allí, lo que pasa y a todo le voy tomando noticia para poder sacar buenos chismes".

A pesar de que este "emprendimiento" le ha dado buenos ingresos a la colombiana, la mujer reconoció que ha tenido problemas con los vecinos de su sector.

"He tenido problemas y ellos se hacen los muy dignos, pero desde que empecé a cobrar nadie se volvió a molestar con eso porque yo soy la chismosa del pueblo, pero a todo el mundo le gusta el chisme, de todas maneras siempre vienen aquí", concluyó Myriam.

