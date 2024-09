"Cada uno con su rollo": Francisca Valenzuela aborda su maternidad y se sincera respecto a su relación sentimental

28 sept. 2024 - 00:00 hrs.

La popular cantante nacional chilena Francisca Valenzuela, quien a principios de agosto dio a conocer públicamente que se encontraba embarazada, abordó ciertas aristas de la maternidad, además de referirse a su relación sentimental con el periodista Daniel Matamala.

Valenzuela fue invitada al podcast mexicano “Sensibles y Chingonas”, en el cual reflexionó respecto a distintos aspectos de su vida personal.

¿Qué dijo Francisca Valenzuela?

Al ser consultada por cómo supo que su pareja, Daniel Matamala, era la persona indicada para formar una familia, la cantante enfatizó en que "tengo total certeza (que es él), no sé si esto lo he conversado... como que me hace todo el sentido del mundo, no sé... pasó así".

"También entiendo que a veces no pasa así y, al final, todo hace sentido y las cosas fluyen. Pero sí... estoy en una relación, muy contenta. Confío al 100% (en él), es un proyecto muy entretenido de hacerlo juntos", agregó.

En la misma línea, agradeció "tener esa posibilidad, no solamente de maternidad elegida, sino que además con una contraparte con la que me siento apoyada", y recalcó que confía "en que, independiente de lo que nos pueda pasar a nosotros como pareja, esa persona puede hacerse cargo a esa situación".

Además, se refirió a cómo pueden conciliar las profesiones de ambos, sobre lo que sinceró que "es terrible a veces, pero es rico también. Es decir, nos extrañamos mucho, pero también es genial cuando uno siente que falta un poquito para verse y uno anda medio desesperado".

"En los dos últimos dos años, en los que yo he estado de gira en gira, yo he viajado o (Daniel) viaja a verme, y confiar no más (...) A uno le encanta estar junto a esa persona, se apoya, hay admiración, amor y todo eso, pero igual cada uno con su rollo", concluyó.

