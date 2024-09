"Donde hubo fuego, cenizas quedan": Dani Aránguiz confesó haber tenido un reencuentro con Luis Mateucci

27 sept. 2024 - 17:05 hrs.

Daniela Aránguiz y Luis Mateucci estuvieron meses en pie de guerra luego de protagonizar una mediática ruptura. Sin embargo, la expareja habría dejado atrás los conflictos para revivir viejos tiempos en un reencuentro en Chile.

Semanas atrás, la panelista de televisión aseguró que el argentino la contactó por teléfono para pedirle perdón y declararle su amor. Ahora relató, con detalles en su columna, "Sorry no tengo filtro", otro episodio en que Mateucci se mostró arrepentido de haber puesto fin al romance que tenían.

"Algunos dicen que 'donde hubo fuego cenizas quedan' y aunque yo creía que con cierto personaje ya no quedaban rastros de nada, a veces la soledad nos hace cuestionarnos", partió escribiendo la exchica "Mekano".

Así fue el "remember" entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci

Posteriormente, reveló que se refería a Luis, quien de forma inesperada contactó por WhatsApp a su hermana para expresar los sentimientos que aún guardaba hacia Daniela: "Veo un pantallazo de un mensaje del famoso Mateucci, y no solo eso, sino que la conversación tenía una fuerte declaración en palabras mayúsculas AMO A TU HERMANA, porque nos hicimos esto".

"Cuando leí eso quedé en total y absoluto impacto, había pasado medio año desde que terminamos y de nuevo volvía a aparecer en mi vida como si nada", continuó. Además, Daniela confesó que tras ese mensaje le escribió a Mateucci en busca de explicaciones.

Minutos después llegó la respuesta que esperaba: "Como te voy a hablar después de todo lo que ha pasado, pero lo que le dije a tu hermana es verdad". Eso no es todo, porque luego recibió una llamada de madrugada. "Que me amaba y que me extraña fue lo mínimo que me dijo", aseguró Daniela.

La conversación hizo que Daniela rememorara los buenos momentos que compartieron. Semanas más tarde, el modelo regresó a Chile y decidieron reunirse, ya que ella aún tenía unas llaves de su departamento. Eso habría dado pie a un "remember".

"Obviamente en algún momento tendríamos que juntarnos para dárselas, pero no pensé que la propuesta llegaría tan pronto. "Dany, te traje un regalo de España, juntémonos y así hacemos el intercambio de las llaves". Chiquillas, no sabía qué hacer, pero adivinen, terminé diciendo que sí", confesó.

