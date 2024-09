"Apariencia desaliñada": Las fotos de actor de Friends que preocupan a sus fans

La imagen de Joey Tribbiani, el eterno optimista y mujeriego de Friends, quedó grabada en la mente de millones de espectadores. Sin embargo, una reciente aparición pública de Matt LeBlanc, el actor detrás de este icónico personaje, ha generado preocupación entre los fans.

De acuerdo con el Daily Mail, LeBlanc fue visto cuando caminaba de “bajo perfil” por las calles de Los Ángeles. Una cachucha de béisbol y lentes oscuros eran los elementos con los que el actor buscaba evitar las miradas en vano.

Matt LeBlanc pictured amid claims Friends costars are worried about his 'disheveled appearance' - a year after Matthew Perry's death https://t.co/7cqDqeW0D8 pic.twitter.com/qI2UwrpHRU