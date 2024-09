Luis Mateucci desmiente haber llamado a Daniela Aránguiz aunque reconoció que sigue amándola: "Es verdad"

11 sept. 2024 - 09:50 hrs.

Durante la jornada de este lunes 9 de septiembre, Daniela Aránguiz sorprendió a sus seguidores tras contar que su exnovio, el argentino Luis Mateucci, la llamó y le ofreció disculpas, e incluso, le confesó que sigue enamorado de ella.

"Estaba en Buenos Aires y me entra una llamada super tarde, como a las tres de la mañana, contesto y me dicen: 'Aló, te amo, no me puedo olvidar de ti, perdóname'", relató Daniela en un programa de televisión en el cual participa como panelista.

Cabe precisar que Daniela también dejó en claro que la deuda que Luis mantenía con ella, producto de un viaje que hicieron para año nuevo a comienzos de este 2024 a Brasil, quedó totalmente saldada. "Estuvimos hablando, me pidió perdón. Buena onda"", sentenció.

La versión de Luis Mateucci

Tras estos dichos, quien alzó la voz fue el propio Mateucci, quien desmintió, en parte, lo que dijo Daniela Aránguiz. Mediante sus historias de Instagram, el argentino posteó la prueba que refuerza su versión de lo sucedido.

Esto porque en el pantallazo, aparece que desbloqueó el contacto de Daniela Aránguiz el pasado 1 de septiembre, y el viernes 6 recibió una llamada a eso de las 9 de la mañana de parte de la ex "Mekano" que no contestó.

"¿Yo la llamé? Pero lo demás, sí, todo es verdad", escribió Luis sobre la captura de pantalla. De todas formas, el supuesto llamado que hizo Mateucci, según Aránguiz, ocurrió en la madrugada del domingo 8 de septiembre, cuando Daniela estaba en Argentina. Esa información no aparece en el pantallazo.

Historia de Luis Mateucci

