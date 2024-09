"Te amo, no me puedo olvidar de ti": Daniela Aránguiz asegura que Luis Mateucci la llamó y le pidió perdón

10 sept. 2024 - 17:32 hrs.

Al parecer, el conflicto entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci estaría llegando a su fin. La panelista de farándula y el chico reality estuvieron meses en pie de guerra luego de que terminaran de mala manera su intenso romance.

La exbailarina de "Mekano" había acusado a Mateucci de deberle dinero. Los dos pasaron la noche del Año Nuevo 2024 en Brasil, un viaje que Aránguiz habría pagado en su totalidad tras acordar que él le devolvería la mitad. Sin embargo, después de la ruptura, eso no ocurrió.

Dani Aránguiz asegura que Luis Mateucci le pidió perdón

"Cuando estábamos en el reality nos íbamos a pasar vacaciones a Río. Me dice págalo tú, cuando salga del reality te lo pago. Después Luis salió del reality y se hizo el tonto", detalló a mediados de agosto.

Según comentó Daniela en el programa "Sígueme", la tregua entre ambos se habría concretado luego de que ella se trasladara el fin de semana a Argentina para reunirse con su amiga Alexandra "Chama" Méndez.

"Estaba en Buenos Aires y me entra una llamada super tarde, como a las tres de la mañana, contesto y me dicen: 'Aló, te amo, no me puedo olvidar de ti, perdóname'", relató la comunicadora, sorprendiendo a sus compañeros.

Acto seguido, aseguró que la persona que la contactó era Luis, con quien habría solucionado el tema de la deuda y de quien, incluso, recibió unas disculpas: "Estuvimos hablando, me pidió perdón. Buena onda".

