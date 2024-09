"Pensé que me estaban saludando": Julio César Rodríguez cuenta cómo vivió violenta encerrona en Maipú

10 sept. 2024 - 12:16 hrs.

El periodista Julio César Rodríguez vivió una encerrona en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana, en horas de la noche del lunes. Delincuentes armados se llevaron su vehículo y otras pertenencias, como su teléfono celular y una mochila donde portaba sus documentos.

Rodríguez denunció el delito este martes en la Cuarta Comisaría de Carabineros y luego entregó detalles sobre el robo ocurrido en el sector de calle El Rosal, donde le apuntaron con un arma en la cabeza.

El relato de la encerrona sufrida por Julio César Rodríguez

Julio César relató en Chilevisión que todo ocurrió luego de haber ido a visitar a una persona. "Tenía que devolverme hacia Vespucio... tenía que hacer una maniobra y ahí se ponen (los delincuentes)", recordó.

El periodista fue abordado por cuatro sujetos que llegaron en un vehículo. En primera instancia los saludó, pero luego se percató de que sus intenciones eran asaltarlo. "Fue una situación bastante ridícula, pensé que me estaban saludando, los saludé, bajé velocidad, y más allá, en un aparte que había que frenar, se bajaron con pistola", expuso.

"Finalmente, cuando vi la pistola, dije 'para qué voy a acelerar'", señaló, indicando que en otras ocasiones había decidido escapar. "Esta es la cuarta encerrona que me hacen. De las otras tres me había librado", sostuvo. "Si tengo la opción parto, si no tengo opción entrego", detalló.

En ese sentido, afirmó que en esta ocasión tomó "la decisión inmediata de entregar el vehículo". Además, afirmó: "No me dieron ni un golpe, para qué voy a mentir. La pistola no más me la ponían".

El comunicador contó que dos de los delincuentes escaparon en el automóvil en el cual habían llegado, mientras que los otros dos se llevaron su vehículo, junto con todas sus pertenencias. Como solo había avanzado un par de cuadras desde la casa de la persona a la que había ido a visitar, se devolvió para pedir ayuda.

