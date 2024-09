"Estaba asustada": Pincoya sorprende al anunciar que se sometió a importante cambio estético

10 sept. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La influencer y chica reality, Jennifer Galvarini, conocida como Pincoya Sin Glamour, intrigó a sus seguidores en redes sociales luego que el fin de semana publicó un video donde se mostró con una venda compresora en el contorno de su rostro.

En el registro logró dilucidar qué fue lo que le había sucedido, detallando que se sometió a un importante cambio estético.

¿Qué dijo Pincoya?

Frente a las múltiples preguntas de sus seguidores, la oriunda de Chiloé contó que el sábado se sometió a un nuevo tratamiento estético, sin duda el más invasivo que se ha realizado la mujer de 47 años.

"Me fui a hacer una lipo papada. Les voy a contar que todo lo que quieren saber, lo pueden saber en Youtube. Ahí lo voy a contar. Paso 1, 2 y 3. Noo, es que yo tuve que sacarme el 'bofe' (expresión popular de papada), es que tenía tremendo 'bofe'...el cogote”, comentó.

Otros retoques

Añadió que “no, no duele, estaba asustada sí, pero no duele. Beso en la trompa. 100% recomendable", señaló sobre el procedimiento que se realizó en una clínica del sector oriente de la capital.



Esta no es la primera intervención de Pincoya Sin Glamour para sentirse mejor con su apariencia, pero sin duda la más radical, pues en diciembre del 2023 sólo se sometió a un tratamiento de pinchazos de bótox, vitaminas y ácido hialurónico en su cara.

