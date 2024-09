"Tengo muy lindos recuerdos": Renata Bravo desclasifica antigua relación amorosa con connotado humorista nacional

05 sept. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz, comediante e imitadora, Renata Bravo, decidió desclasificar algunos episodios de su vida privada y desclasificó una relación amorosa que mantuvo con un destacado humorista nacional.

Asimismo, añadió que, hasta ahora y pese al fin de la relación, mantienen un lazo de amistad. El “galán” en cuestión, quien triunfó en el Festival de Viña hace algunos años.

¿Qué dijo Renata?

Bravo estuvo como invitada en el programa “Todo va a estar bien” de Vía X, donde entregó detalles de la relación y además precisó que siempre lo negó.

"La verdad, la verdad, y primera vez que lo voy a decir en televisión, él me odia, somos muy amigos, pero él me odia, porque él dice que yo siempre lo he negado", contó Renata.

El galán

Para terminar con las especulaciones, finalmente reveló la identidad del galán en cuestión, desclasificando que se trata de Arturo Ruiz-Tagle.

La comediante aseveró que "nos conocimos en una pega por ahí, nos hicimos re amigos y él me invitaba a todas sus obras de teatro y a carretear con el elenco (...) Arturo usaba el pelo largo, era estupendo, usaba chaqueta de cuero negra larga, muy ondera, con un moño. Iba a mi casa y se quedaba a dormir en la pieza de mis hermanos. Tengo muy lindos recuerdos de Arturo, yo tenía 21 años".

El motivo para negarlo

Bravo mencionó que tras terminar el romance con Ruiz-Tagle se hicieron famosos y que hasta ahora lo había negado como pareja, pese a que siempre han tenido una buena relación.

Dijo que "cuando nos hicimos famosos, coincidimos en un programa. Él tiró una talla muy personal, muy desafortunada, entonces lo miro (con desprecio)".

"Fuimos a comerciales, y lo llevo al camarín, y le digo 'no puedes decir esa talla, ubícate', y lo reto bien retado... Lo he negado todos estos años, pero sí fuimos pololos", cerró.

