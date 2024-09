El mea culpa de Pangal Andrade tras infidelidad a Melina: "Ahora estoy enamorado hasta las patas, me quiero hasta casar"

04 sept. 2024 - 19:52 hrs.

Durante su participación en un reality show, Pangal Andrade confesó que se había "portado mal" en su relación con la modelo y conductora argentina, Melina Noto. Estos dichos generaron una ola de especulaciones sobre si le fue infiel o no a su pareja.

Posteriormente, se emitió en la pantalla dicha el momento completo. Durante una actividad, el deportista extremo fue consultado por Miguelito sobre qué haría si estando en el encierro se enterara de que Melina lo engañó afuera.

El mea culpa de Pangal tras infidelidad a Melina Noto

La respuesta de Pangal sorprendió a todos sus compañeros, ya que confesó que perdonaría a su actual polola, porque él sí le fue infiel en el pasado. "Lo reconozco, fue hace tiempo, salió en todas partes, todo se sabe", aseveró.

Andrade aclaró que "fue hace muchos años, estábamos recién partiendo". En este sentido, hizo un sentido mea culpa: "Es terrible, es más terrible para ella, yo creo. Tienes que contar todo, no te queda otra que asumir. Todos se mandan cagazos".

"Me perdonaron y ahora estoy enamorado hasta las patas, tal de que me quiero hasta casar", manifestó. Después, el kayakista enfatizó en que prefiere no exponer su relación: "Mientras menos salgamos con mi pareja, cuando tú verdaderamente estás enamorado de alguien, la proteges más y la cuidas".

Finalmente, enfatizó en que "para mí subir tantas fotos de besos y viajando es un poco falso, porque a mí me pasó. Cuando tu relación es muy pública, todo el mundo tiene derecho a meterse. Pero cuando es más piola la cuidas más".

Cabe destacar, que en abril pasado el portal Infama filtro detalles del desconocido episodio, asegurando que la tercera involucrada sería Kel Calderón, expareja de Pangal. La infidelidad habría ocurrido durante un supuesto viaje a Salvador de Bahía, Brasil.

