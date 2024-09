Muere youtuber estadounidense Paul Harrell: Subió video de forma póstuma disculpándose con sus fans

04 sept. 2024 - 14:36 hrs.

El youtuber de 58 años, Paul Harrell, subió un video de forma póstuma en el que confirmó su fallecimiento, a sus más de 1,15 millones de suscriptores que tenía en la plataforma. Una noticia que dejó consternados a sus seguidores y a otros creadores de contenido.

"Si estás mirando esto, estoy muerto", señaló de entrada en el video que dura cerca de 7 minutos, en el que informó detalles de lo que fue su deceso, el cual se debió a un diagnóstico de cáncer de páncreas que lo aquejaba hace ya tiempo.

El deceso de Paul

En el clip, que fue grabado en diciembre de 2023, aparece Paul sentado en un tronco en el medio del bosque. Misma performance que utilizó para comunicar que tenía cáncer de páncreas tiempo atrás, el cual aseguró que fue "detectado a tiempo, pero no tan pronto como pensaba".

Harrell, quien era un férreo defensor del uso de armas en Estados Unidos, y creaba contenido en torno a este tema, se lamentó amargamente tanto por haberse fallado a él mismo como a sus fans, debido a que su plan era seguir haciendo videos por varios años más.

"Tenía la esperanza de continuar en este formato durante los próximos 10 o incluso 15 años. Incluso cuando me diagnosticaron, esperaba que estuviéramos aquí al menos dos o tres años más, pero resultaron ser solo unos pocos meses más. Me disculpo por eso. Me hace sentir como si hubiera decepcionado a todos", indicó.

En el mismo video, Paul explicó que su hermano es quien se hará cargo del canal de YouTube, y mantendrá la misma línea editorial que él. Es decir, seguirá creando contenido enfocado a los defensores de las armas, cuyo uso en Estados Unidos está garantizado por su Constitución.

