El ejemplar más caro fue vendido en 47 millones: ¿Cuánto recaudó Arturo Vidal por el remate de sus 17 caballos?

04 sept. 2024 - 09:41 hrs.

Arturo Vidal celebró con éxito el remate de los 17 caballos de su haras "Il Campione". Esta nueva inversión del "King" consiste en criar potrillos de padres con un destacado historial en la hípica internacional y luego venderlos.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el jugador de Colo Colo manifestó que "les tengo mucho cariño a mis potrillos porque uno los ve nacer". El primer ejemplar, una hembra multada, nacida en septiembre de 2022, fue precisamente la que vendió más cara: $47.000.000.

¿Cuánto gano Arturo Vidal?

Asimismo, explicó su cambio de foco dentro del mundo de la hípica. "Me gusta verlos correr, ganar y sacarme una foto. Pero la crianza es muy linda (…) la crianza quita mucho tiempo y uno no puede hacer las dos cosas".

También se refirió a las razones para poner en venta a los animales. "Los haras siempre tienen una fecha, a fines de agosto o principios de septiembre. Cada uno presenta a sus potrillos, de 2 años. Suena fuerte la palabra remate, pero esto se hace por años".

En total, Vidal puso en venta a 6 machos y 11 hembras, nacidos en 2022, los cuales son hijos de Classic Empire, Dubai Sky, Il Rey Ivan, International Star, Lookin At Lucky, Megliore Di Tutti, Mendelssohn, Seeking the Dia y Spun to Run. Algunos de estos caballos fueron campeones en diferentes oportunidades.

Según detalla el citado medio, una potranca colorada y otra multada fueron adquiridas por 31 y 27 millones, respectivamente. Los demás ejemplares se vendieron en un rango entre 5 y 14 millones, logrando que el deportista recaudara un total de 226 millones.

